الامارات | راتب ميسي الشهري يجبر برشلونة على مواجهته بخيارين "التضحية أو الرحيل"!

شكرا لقرائتكم خبر عن راتب ميسي الشهري يجبر برشلونة على مواجهته بخيارين "التضحية أو الرحيل"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يخف المرشح لمنصب الرئاسة بنادي برشلونة الإسباني إيميلي روسو، موقفه من قضية استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع البارسا من عدمه، مشيراً إلى أن "البرغوث" عليه التضحية من أجل النادي.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية: "سيتعين على الإدارة الجديد الجلوس مع ميسي، وأن نطلب منه نخفيض راتبه والتضحية للبقاء في برشلونة وإذا لم تكن هناك موافقة من جانبه، فسيرحل ميسي لا محالة".

وأضاف: "هذه الحقيقة دون تزييف، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ضمان بقاء ميسي، لكن بما لا يتعارض مع مصالح النادي".

وتابع: "في الوضع الحالي للنادي لا يمكن تحمل راتب ميسي، لذلك يجب أن نتوصل لاتفاق معه. سنقدم له مشروعا جذابا. الأكثر أهمية في الموقف الحالي هو المشروع الرياضي. عندما قال ميسي إنه سيغادر لم يذكر أن المال كان سببا لذلك. راتبه الأعلى في العالم لا يجني أي لاعب أكثر منه، إنه لا يريد الرحيل لأنه يتقاضى راتبا قليلا. إنه يريد الرحيل لأنه يسعى للفوز بالألقاب".

يذكر أن ميسي الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي، يعتبر اللاعب الأعلى أجراً في العالم هذا العام، إذ يحصل على نحو 8.2 مليون يورو (9.97 مليون دولار) شهريا من برشلونة، بحسب موقع "سبورتي تيل" الأمريكي.

اللاعبين الأعلي أجراً في العالم خلال 2020:

1- ليونيل ميسي 8.2 مليون يورو

2- كريستيانو رونالدو 4.5 مليون يورو

3- نيمار دا سيلفا 4 ملايين يورو

4- أنطوان غريزمان 3 مليون يورو

5- لويس سواريز 3 مليون يورو

6- بول بوغبا 1.95 مليون يورو

7- ديفيد دي خيا 1.76 مليون يورو

8- غاريث بيل 1.6 مليون يورو

9- إيدن هازارد 1.6 مليون يورو

10- كيليان مبابي 1.5 مليون يورو.

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