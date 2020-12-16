الامارات | كرونسلاف: العين فريق كبير تحت أي ظرف

شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: العين فريق كبير تحت أي ظرف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق النصر، الكرواتي كرونسلاف، أنه يحترم فريق العين كثيراً كونه من أكبر فرق البطولة بغض النظر عن الظروف التي يمر بها لكنه يبقى فريق كبير ومواجهته تعتبر من أهم المباريات التي يقابلها فريق النصر في بطولة الدوري، مشيراً إلى أن النصر يبحث عن الفوز أيضاً لأن لديه طريق محدد وهدف يسعى إلى تحقيقه وهو استمرار تحقيق النتائج الإيجابية والأجواء التي يمر بها الفريق.



ويلتقي النصر مع العين بعد غدٍ الجمعة في ختام الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ويبحث النصر عن النقاط الثلاث للاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري، بينما يسعى العين إلى إيقاف سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة.



وقال المدرب كرونسلاف خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: "مباراة كبيرة بطعم الديربي، نعلم ظروف فريق العين لكنه سيحضر إلى استاد آل مكتوم من أجل الفوز، ونحن أيضاً نبحث عن الفوز، نمر بأجواء إيجابية يجب استغلالها على أفضل حال، لا يوجد لدى العميد أي إصابات".

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