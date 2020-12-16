شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتصدر جدول الدوري بالفوز على طلائع الجيش بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا هامًا على حساب نظيره طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز المصري.

سجل أهداف أسوان كل من هيثم الفيل في الدقيقة 59، ومحمود شبانة في الدقيقة 83، فيما سجل لطلائع الجيش أحمد سمير في الدقيقة 61، لينتهي اللقاء بفوز أسوان 2-1.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة السادسة ليعتلي جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة وحيدة في المركز الثالث عشر.