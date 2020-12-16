شكرا لقرائتكم خبر عن جازيل التشادى يصل القاهرة 20 ديسمبر لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل فريق جازيل التشادى إلى القاهرة يوم 20 من شهر ديسمبر الجارى، لخوض المواجهة التى ستجمعه بالزمالك، يوم 23 من الشهر الجارى، على ستاد الكلية الحربية، فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة فى القاهرة أيضا يوم 5 يناير المقبل، على أن يتم تحديد ملعب المباراة فى وقت لاحق.

وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تلقى خطابا من نادى جازيل، بطل تشاد، يفيد بعدم قدرته على استضافة مباراة الذهاب فى تشاد، لذلك اتفق الناديين على إقامة المباراتين فى مصر وحرص الزمالك على إرسال تذاكر السفر إلى بطل تشاد، حيث كشفت شبكة «Africans got Football»، المتخصصة في تغطية أخبار كرة القدم الأفريقية، أن الاتحاد الأفريقي كان يدرس إقامة مباراة الزمالك وجازيل التشادى من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب.