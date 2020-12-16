شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يستكمل برنامجه العلاجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استكمل مروان محسن ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له بسبب آلام الركبة. وخاض مروان فقرات تأهيل في الجيم، في إطار تجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة. ويستعد الفريق لخوض مباراة غزل المحلة المقرر أن تقام مساء بعد غد الجمعة في إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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