شكرا لقرائتكم خبر عن كدمة خفيفة للسولية واكرم توفيق خلال مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض عمرو السولية لكدمة خفيفة خلال كرة مشتركة مع أكرم توفيق. وقام الجهاز الطبي للفريق بالاطمئنان على اللاعبين، حيث استكملا المران بعد ذلك بصورة طبيعية. ويستعد الفريق لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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