شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم لاعبي الأهلي استعداداً لرحلة النيجر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تطعيم اللاعبين والجهاز الفني وكافة أفراد البعثة المقرر أن تسافر إلى النيجر خلال الساعات المقبلة.
وأشرف الجهاز الطبي على التطعيمات الوقائية التي قام بها وفد من وزارة الصحة، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة في المباريات الخارجية.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد وافق على توفير طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم، خلال سفره إلى النيجر لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.
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