شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقر» يهاجم الاتحاد الافريقي بسبب منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، اليوم الأربعاء، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بدعوى أنه لم يقدر الظروف الاستثنائية، التي يمر بها منتخب الفراعنة للشباب.

وقال حسن، في تصريحات إذاعية عبر «راديو مصر»: «الاتحاد الإفريقي لم يرحم منتخب مصر، رغم الإصابات الكثيرة بفيروس كورونا».

وأضاف: «سعيد بالروح العالية، وحالة الإصرار التي يتمتع بها اللاعبون، ورغبتهم في استكمال المشوار ببطولة شمال إفريقيا، ما يؤكد أن مصر لديها جيل قوي، قادر على فرض نفسه على المنتخب الأول، في السنوات الـ5 المقبلة».

وواصل نجم أندرلخت السابق: «منتخب الشباب تعب بشكل كبير، على مدار عامين، من وديات ومعسكرات، ويصر على الدفاع عن سمعة كرة القدم المصرية».

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، قد اعتبر منتخب مصر للشباب خاسرا في لقاء ليبيا، لعدم اكتمال القائمة المسموح بها، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفراعنة.

وفي ذات السياق، كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب.

وقال عمر إن والده يعاني من «تعب بسيط»، ويتواجد حاليا في أكبر مستشفيات تونس.

وأضاف: «تعادل الجزائر وتونس زاد حماس اللاعبين لاستكمال البطولة، والصعود لكأس الأمم الإفريقية.. المنتخب يحتاج لجاهزية 11 لاعبا و3 بدلاء وحارس مرمى، لخوض مواجهة تونس الجمعة المقبل، وهناك ترقب للمسحة الجديدة».