شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة موسيماني.. الأهلي يجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واللاعبين، اليوم الأربعاء، اختبار رابيد تيست استعداداً للقاء غزل المحلة المقرر له مساء بعد غد الجمعة في بطولة الدوري.

وخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن النادي الأهلي، صباح اليوم، إصابة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بفيروس كورونا.

وسوف يخضع المدير الفني للعزل الصحي والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا.

ويلتقي الفريق مع غزل المحلة على ملعب «الأهلي WE السلام» مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.