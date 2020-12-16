شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد للمحلة ب"تراى ماتش" وكدمة للسولية وتوفيق وظهور ناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرض عمرو السولية لكدمة خفيفة خلال كرة مشتركة مع أكرم توفيق ، وقام الجهاز الطبي للفريق بالاطمئنان على اللاعبين، حيث استكملا المران بعد ذلك بصورة طبيعية حيث يستعد الفريق لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على هامش المران إجراء تقسيمة قوية بكامل مساحة الملعب «تراي ماتش» في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب. وكان الفريق قد استهل مشواره في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يوم الأحد الماضي.

فيما ظهر ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش بالجزيرة اليوم على هامش مران الفريق، وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسة قصيرة مع اللاعب اطمأن خلالها على حالته بعدما تعرض للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة الفريق الماضية أمام مصر المقاصة في بطولة الدوري.

فيما استكمل مروان محسن برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له بسبب آلام الركبة، وخاض فقرات تأهيل في الجيم، في إطار تجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وأجري الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللاعبين وا اليوم الأربعاء اختبار رابيد تيست استعداداً للقاء غزل المحلة المقرر له مساء بعد غد الجمعة في بطولة الدوري.