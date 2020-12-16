شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل أسوان والطلائع فى افتتاح الجولة الثانية للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، عن تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين فى تمام الثانية والنصف على استاد بتروسبورت، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة العروض القوية ومفاجآت الدورى بعد الفوز فى الجولة الأولى على إنبي بهدف نظيف.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى:

فى حراسة المرمى: خالد وليد، عمرو الحلوانى، محمد جابر ميدو، إسلام سرى، محمود شبانة، محمد سوستة، هيثم الفيل، أحمد أيمن، أحمد صغيرى، هانى رشدى، محمود صلاح.

كما أعلن طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش عن تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة أسوان، وجاء تشكيل الطلائع كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الظهر: الزنارى، حسن مجدى، أحمد علاء، محمد ناصف

خط الوسط: عمرو السيسى، فرانك ستيفن، مصطفى جمال، أحمد سمير

الهجوم: عمرو مرعى وعمرو جمال

ويسعى سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاستكمال قطار الانتصارات لإضافة ثلاثة نقاط جديدة لرصيده ببنك الدوري حيث حذر لاعبيه من خطورة فريق طلائع الجيش بقوامه الجديد مشددًا على ضرورة التركيز من بداية اللقاء حتى صافرة النهاية، ويغيب عن أسوان في هذه المباراة عمر رضوان حارس مرمى الفريق، الذى تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه مع إنبى وسيغيب بسببها لمدة أسبوع، كما يفتقد أسوان أيضًا لجهود عمرو ناصر بعد ترضه لجزع فى الرباط الداخلي للركبة خلال نفس المباراة ليغيب هو الآخر لمدة أسبوع، بجانب محمود صلاح الذى تعرض هو الآخر للتمزق فى العضلة الخلفية وسيغيب لمدة 5 أيام.

في المقابل حذر طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه من خطورة فريق أسوان الذى ظهر بمستوى متميز مع افتتاح بطولة الدوري وتمكن من حصد الثلاثة نقاط فى أول مباراة على حساب فريق انبى مشددًا على ضرورة احترام تماسيح النيل لحصد أول ثلاثة نقاط فى المسابقة، ويغيب عن الطلائع كل من مهند لاشين وإسلام محارب وإسلام جمال ومحمد بسام وناصر منسى وخالد سطوحى بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا بينما يستعيد الفريق جهود أحمد علاء الذى غاب عن مواجهة الجونة بسبب الإيقاف.