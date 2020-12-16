شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" يشترط المساواة بساسى أو الاحتراف الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت مجددًا أنباء مفاوضات الأهلى مع أحمد سيد زيزو جناح الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من أجل ضمه لصفوف الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة، وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن حقيقة تلك المفاوضات، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء لم تتحدث مع زيزو لا من قريب أو من بعيد حول انضمامه لصفوف الفريق، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات ليس لها أى أساس من الصحة.

أضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن رغبة زيزو الأولى هى الاحتراف الخراجى، خاصة أن اللاعب يمتلك العديد من العروض والتى يقوم بدراستها فى الوقت الحالى، للوقوف على أفضلها، قبل اتخاذ القرار النهائى لتحديد مصيره فى المرحلة المقبلة.

تابع المصدر حديثه، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك تفاوض زيزو فى الوقت الحالى من أجل تجديد تعاقده، حيث ينتهى عقد أحمد زيزو مع الفارس الأبيض بعد موسم ونصف، مؤكدًا أن اللاعب اشترط زيادة عقده ومساواته بنجوم الفريق مثل الدولى التونسى فرجانى ساسى، من أجل الموافقة على التجديد.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك نجحت فى سداد متأخرات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم فضلاً عن سداد جزء من مقدمات عقود اللاعبين، كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب فى بداية مشوار الفريق بالموسم الحالى.

وقامت اللجنة بسداد متأخرات رواتب العاملين والموظفين فضلاً عن صرف مستحقات باقى لاعبى الفرق الأخرى، وسيتم صرف باقى مستحقات اللاعبين فى جميع الألعاب خلال الأيام المقبلة.

وأكدت اللجنة أنه تم صرف جميع السلف اللازمة لتسيير أمور باقى اللعبات الأخرى، وقامت اللجنة بصرف بعض الشيكات الخاصة بشركة الكهرباء.