7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها الرياضة تعلن تأجيل سفر الطائرة لتونس.. وتستعين بطبيب المنتخب الأول ، "زيزو" يشترط المساواة بساسى أو الاحتراف الخارجى .

"زيزو" يشترط المساواة بساسى أو الاحتراف الخارجى

ترددت مجددًا أنباء مفاوضات الأهلى مع أحمد سيد زيزو جناح الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من أجل ضمه لصفوف الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة، وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن حقيقة تلك المفاوضات، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء لم تتحدث مع زيزو لا من قريب أو من بعيد حول انضمامه لصفوف الفريق، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات ليس لها أى أساس من الصحة.

الرياضة تعلن تأجيل سفر الطائرة لتونس.. وتستعين بطبيب المنتخب الأول

في إطار التنسيق والتواصل المستمر خلال الساعات الماضية، وفى ضوء الحرص على سلامة لاعبي المنتخب المصرى للشباب وعلى استكمال المشاركة بالبطولة، تم التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم على سفر لاعبين من المسجلين بصفوف المنتخب إلى تونس لاستكمال قوام الفريق بما يمكن الفريق من استكمال خوض المنافسات.

موليكا يعود لحسابات تدعيم هجوم الأهلى بموافقة موسيمانى

دخل الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق ستاندر ليج البلجيكى حسابات إدارة النادى الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر، حيث وافق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على ضم موليكا لاقتناعه بقدراته التهديفية ليكون اللاعب الكونغولى ضمن القائمة المرشحة لتدعيم خط الهجوم الاحمر فى الشتاء، والتى تضم الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة ولابا كودجا مهاجم العين الإماراتى والاوروجوانى جاستن سيرينو مهاجم صن دوانز بطل جنوب أفريقيا.