شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد عبد الواحد: أهوى لعب الخماسى وأحب البامية والفراخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين أو المدربين، هذا الجانب يتجرد فيه كل شخص من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو محمد عبد الواحد نجم الزمالك الأسبق.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة مباريات الدوريات الأوروبية واللعب خماسي مع أصدقائى.

هل تحب دخول المطبخ ؟

أنا مش متعود علي دخول المطبخ ومش بعرف أعمل أي حاجة لنفسي وبسبب ده أنا عانيت كتير في بلجيكا لأن مراتي أول سنة مكنتش موجودة معايا وتعبت كتير من غيرها.

ما الأكلة التى تفضلها ؟

البامية والفراخ البلدى

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

إليسا

لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون أيه؟

ضابط بالقوات المسلحة

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

بلجيكا

من هو لاعبك المفضل في كرة القدم والنادي الذي تشجعه عالميا ؟

ميسى - برشلونة