شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين أسوان وطلائع الجيش فى افتتاح الجولة الثانية للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة أسوان وطلائع الجيش، والتى تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى من النسخة 62 للدورى العام، بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث جاءت بداية هذا الشوط حماسية وسط محاولات لجس النبض من جانب الفريقين، ونجح فريق أسوان فى الوصول إلى مرمى الطلائع بأكثر من هجمة إلا أنها جاءت جميعها دون خطورة حقيقية على مرمى الطلائع.

انحصر اللعب فى وسط الملعب خلال أول 10 دقائق بتمريرات متبادلة بين لاعبى الفريقين قبل أن يحصل الطلائع على ركلة ركنية فى الدقيقة العاشرة لم يحسن اللاعبين استغلالها بالشكل الأمثل.

سيطر التعادل السلبى على الربع ساعة الأولى من عمر الشوط، دون وجود هجمة خطيرة من أى من الفريقين، وظهرت أول فرصة خطيرة للطلائع مع الدقيقة 24 من عمر الشوط بعدما انفرد عمرو مرعى بمرمى أسوان قبل أن يسدد الكرة إلى خارج الشباك.

فى الدقيقة 26، حصل فريق أسوان على أول ركلة ركنية فى المباراة، إلا أن أبناء الجنوب لم يحسنوا استغلالها لتنتهى عند دفاعات طلائع الجيش.

وأرسل أحمد سمير لاعب الطلائع كرة عرضية مميزة فى الدقيقة 28 من عمر الشوط، إلا أنها لم تجد من يترجمها إلى هدف فى شباك أسوان، قبل أن يتوقف اللقاء فى الدقيقة 30 لشرب المياة والتقاط الأنفاس.

وفى الدقيقة 36 حاول محمد ناصف لاعب طلائع الجيش، الاعتماد على مهارته الفردية فى التوغل داخل منطقة جزاء أسوان، ليسدد كرة ضعيفة نجح خالد وليد حارس مرمى أبناء الجنوب فى التصدى لها بسهولة.

فى الدقيقة 40 جاءت أخطر فرص طلائع الجيش عن طريق مصطفى الزنارى الذى سدد كرة قوية بعد عرضية متقنة من ركلة ركنية إلا أنها اعتلت عارضة خالد وليد حارس مرمى أسوان.

وسدد أحمد سمير لاعب الطلائع كرة أخرى من ركلة ثابتة فى الدقيقة 42، احتسبها الحكم بعد تعرض عمرو جمال للإعاقة على حدود منطقة الجزاء، ونجح خالد وليد فى الخروج فى الوقت المناسب لينهى الهجمة سريعاً.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 47 معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى، خالد وليد، عمرو الحلوانى، محمد جابر ميدو، إسلام سرى، محمود شبانة، محمد سوستة، هيثم الفيل، أحمد أيمن، أحمد صغيرى، هانى رشدى، محمود صلاح.

فيما جاء تشكيل الطلائع كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الظهر: الزنارى، حسن مجدى، أحمد علاء، محمد ناصف

خط الوسط: عمرو السيسى، فرانك ستيفن، مصطفى جمال، أحمد سمير

الهجوم: عمرو مرعى وعمرو جمال