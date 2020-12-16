رسميا.. الأهلي يعلن إصابة موسيماني بكورونا بعد إجراء مسحة ثانية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بفيروس كورونا، وسوف يخضع المدير الفني للعزل الصحي والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا، وذلك بعد إجراء المدير الفني مسحة ثانية للتأكد.

يذكر أن زوجة بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى أصيبت بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

ويتولى كافين جونسون المدرب المساعد للنادى الأهلى، مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة غزل المحلة، المقرر لها بعد غد الجمعة بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد أن تعرض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للإصابة بفيرس كورونا.

تعاقد الأهلي في 2 أكتوبر الماضي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 11 مباراة في كل المسابقات فاز في 10 منها وتعادل في لقاء وحيد مع بيراميدز في الدوري، وتوج ببطولة دوري الابطال الافريقى وكأس مصر.

ويستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأربعاء، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس، الثلاثاء، بهدف إراحة اللاعبين بعدما تدربوا ظهر الإثنين عقب مباراة المقاصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، ويتدرب الفريق حاليًا استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة الثانية لبطولة الدوري المقرر لها الجمعة المقبل والتى سيُسافر بعدها بساعات الفريق للنيجر لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.