شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل تذاكر الطيران لـ"جازيل" التشادى للقدوم إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى الزمالك، تذاكر السفر إلى فريق جازيل، بطل تشاد، من أجل القدوم إلى القاهرة، يوم 20 من شهر ديسمبر الجارى، لخوض المواجهة التى ستجمع الفريقان، يوم 23 من الشهر الجارى، على ستاد الكلية الحربية، فى ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة فى القاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل، على أن يتم تحديد ملعب المباراة فى وقت لاحق.

وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تلقى خطابًا من نادى جازيل، بطل تشاد، الذى يستعد لمواجهة الزمالك يفيد بعدم قدرته على استضافة مباراة الذهاب فى تشاد، لذلك اتفق الناديين على إقامة المباراتين فى مصر وحرص الزمالك على إرسال تذاكر السفر إلى بطل تشاد، حيث أفادت شبكة "African Football" المتخصصة فى تغطية أخبار كرة القدم الأفريقية، إن نادي جازيل التشادي أخطر لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بأن لديه أزمة مالية تجعله غير قادر على استضافة نادي الزمالك وهو ما يجعل إقامة مباراة فى تشاد أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للفريق.

وأضافت الشبكة أن لجنة الأندية كانت تناقش اقتراحين، الأول هو الموافقة على إقامة مباراتي الذهاب والإياب فى مصر، والثانى يتمثل فى إقامة مباراة واحدة بين الفريقين بمصر.