شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا لـ3 لاعبين من المحلة بعد الاشتباه في إصابتهم بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الطبي لنادي غزل المحلة مسحة كورونا لثلاث لاعبين بعد أن ظهرت نتيجة الرابيد تيست الخاصة بهم إصابتهم بالفيروس، ليتم إجراء مسحة للتأكد من إصابتهم من عدمه، في إطار الإعداد لمباراة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبلة في الجولة الثانية للدوري الممتاز.

يخضع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمسحة جديدة بعد أن أثبتت المسحة الأولى إصابته بكورونا، وذلك لمعرفة موقفه من قيادة الفريق أمام المحلة المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

وتعاقد الأهلي في 2 أكتوبر الماضي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 11 مباراة في كل المسابقات فاز في 10 منها وتعادل في لقاء وحيد مع بيراميدز في الدوري، وتوج ببطولة دوري الابطال الافريقى وكأس مصر.

ويستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأربعاء، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس، الثلاثاء، بهدف إراحة اللاعبين بعدما تدربوا ظهر الإثنين عقب مباراة المقاصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، ويتدرب الفريق حاليًا استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة الثانية لبطولة الدوري المقرر لها الجمعة المقبل والتى سيُسافر بعدها بساعات الفريق للنيجر لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.