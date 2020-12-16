شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مسئولي الزمالك مع شيكابالا لتعديل عقد الفهد الأسمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو نادي الزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأبيض، خلال الأيام القليلة الماضية، للحديث عن تعديل عقده الحالي مع القلعة البيضاء.

وشهدت جلسة مسئولي الزمالك، مع شيكابالا، التأكيد على أهمية الفهد الأسمر داخل الفريق الأبيض، والتمسك باستمراره وضرورة تقديره ماديا بالشكل الذى يليق بتاريخه وبما قدمه للنادي على مدار السنوات الماضية.

وأكد مسئولو الزمالك لشيكابالا، أن الفترة القادمة ستشهد تعديل عقده، ومنحه مقابلا ماديا مناسبا، بعدما تقاضى في السنوات الأخيرة، راتبا ضئيلا للغاية لا يليق بإمكانياته، ليؤكد الفهد الأسمر، سعادته البالغة لشعوره بالتقدير والاحترام من جانب مسئولي ناديه.

واتفق مسئولو الزمالك مع شيكابالا على عقد جلسة جديدة مع الفهد الأسمر في الأيام القادمة، للاتفاق على تفاصيل عقده الجديد، وتحديد راتبه بما يتناسب مع إمكانياته وقدراته.

ويستعد الزمالك خلال الوقت الحالى لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فيما أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، أن إدارة النادى لم تتواصل مع الأهلى بشأن قضية القرن، كما تردد مؤخراً، مشدداً على أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى لا توجد لديها أى خلافات مع أى أشخاص وتقف على مسافة واحدة من الجميع وأضاف نائب رئيس لجنة الزمالك، أن الحديث حالياً عن انتخابات نادى الزمالك أمر سابق لأوانه، وأن الجميع فى النادى يسعى لتسيير الأمور فى الفترة الحالية والحفاظ على الأجواء داخل القلعة البيضاء .