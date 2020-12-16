شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كيف سيواجه منتخب الشباب مأزق إصابات كورونا فى تونس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث يعلو فى الشارع الكروى سوى عن منتخب الشباب الذى يشارك فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا والمقامة بتونس، والذى واجه أزمة عنيفة بعد تعرض 14 لاعبا فيه للإصابة بفيروس كورونا بجانب مديره الفنى ربيع ياسين ليقرر كاف احتسابه مهزوماً فى مباراته الأولى أمام ليبيا قبل أن يرفض اللاعبين العودة للقاهرة رغبة منهم فى استكمال رحلة البطولة وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى..

س: ما مصير مواجهة منتخب الشباب مع ليبيا ؟

ج : الاتحاد الأفريقى اعتمد منتخب مصر مهزوما أمام ليبيا بسبب عدم استكمال عدد القائمة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

س: كم عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل منتخب الشباب ؟

ج: تم تأكيد إيجابية عينة 14 لاعبا من منتخب مصر للشباب بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني بفيروس كورونا.

س: لماذا سافر منتخب الشباب بدون رئيس بعثة؟

ج : البعثة الرسمية تبدأ قبل بداية البطولة بيومين لكن ربيع ياسين طلب السفر 5 أيام مبكرا عن موعد بدء البعثة الرسمية ووافق اتحاد الكرة على مطلبه باعتباره مطلب فنى بحت، وتحدد سفر جمال محمد علي رئيس البعثة في موعدها الرسمى، والمدير الإداري عادل محفوظ أيضا مصاب بكورونا في مصر.

س: ما قرار اتحاد الكرة بعد الإصابات الضخمة بكورونا في صفوف المنتخب ؟

ج : ينوي عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، فتح تحقيق في أزمة إصابة 17 لاعبا من منتخب مصر للشباب بكورونا في تونس.

س: هل تمت مناقشة كاف في أزمة مباراة ليبيا ؟

ج: اتحاد الكرة تواصل مع سكرتير كاف ولجنة المسابقات من أجل تأجيل لقاء ليبيا أو السماح باللعب بـ14 لاعبا، لكن تم إبلاغهم أن الأمر يعود إلى اللائحة والتى لا تسمح بأقل من 15 لاعبا لذا تم اعتبار المنتخب المصرى مهزوماً.

س: كيف سيواجه منتخب الشباب أزمة كورونا ؟

ج: تم استدعاء أحمد حسام ومصطفى ميسى، ومن المنتظر وصولهما اليوم للانضمام لشباب الفراعنة الذى يستعد لمواجهة تونس الجمعة على استاد رادس مع اجراء مسحة أخرى للاعبين على أمل تعافى أخرون ليلحقوا بزملاؤهم في مواجهة تونس.

س: وماذا عن ربيع ياسين ؟

ج: يخضع للبروتوكول الطبي ودخل أحد المستشفيات لفحصه طبياً ومتابعة حالته، وحال استمرار إيجابية مسحته سيتولى عبد الستار صبرى القيادة الفنية لمنتخب الشباب فى مباراة تونس.