شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية تغرم الزمالك لصالح الغانى بنجامين أشيمبونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت رابطة اللاعبين المحترفين بيانا رسميا أكدت فيه صدور حكما من محكمة التحكيم الرياضي (CAS) ضد نادى الزمالك لصالح لاعبه السابق بنيامين أشيمبونج ونادي الزمالك المصري. كان اللاعب الغانى بنجامين أشيمبونج قد تقدم ضد نادى الزمالك للحصول على مستحقاته، وكان المهاجم خسر أول جولة فى غرفة المنازعات بالفيفا، قبل أن يقرر اللجوء للمحكمة الرياضة فى الفترة الحالية، كما يمتلك النادى الأبيض مستند يفيد بتقاضى اللاغب الغانى لمستحقاته بتوقيعه وعدم وجود أى أموال له لدى النادى، مشدداً على عدم صحة موقف اللاعب، مثلما حدث من قبل مع الزامبى مايوكا لاعب الفريق السابق الذى حاول شكوى الزمالك بسبب المستحقات لكن دون جدوى لتوقيعه على مستند يفيد حصوله على كافة المستحقات. جاء نص البيان الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين فى غانا أنه بعد معركة قانونية طويلة ومرهقة ، قررت محكمة التحكيم الرياضية الآن لصالح أتشيمبونج أن تأمر نادي الزمالك بدفع مبلغ كبير للاعب مقابل الرواتب المستحقة والتعويض عن خرق العقد والتكاليف القانونية والفوائد. قضت محكمة التحكيم الرياضية بأن أتشيمبونج أنهى عقد عمله مع نادي الزمالك لسبب وجيه وأعلن أن "اتفاقية التسوية" اللاحقة الموقعة بين الطرفين كانت لاغية وباطلة لأن النادي استغل الظروف الصعبة للاعب. قال اللاعب الغينى: "لقد كنت أنتظر هذه اللحظة لفترة طويلة. 2.5 سنة الماضية لم تكن سهلة. لقد دُعيت بالمثير للمشاكل وأسوأ من ذلك ، لمجرد أنني دافعت عن حقوقي. تم الإبلاغ عن العديد من القصص الكاذبة في وسائل الإعلام ولطالما التزمت الصمت لأنني كنت واثقًا من ظهور الحقيقة.، أدركت أعلى محكمة في كرة القدم أخيرًا أنني كنت على حق طوال الوقت وأن تصرفات الزمالك كانت غير مقبولة. أريد أن أركز على مواصلة مسيرتي الآن ، وأن أكون متحمسًا وصالحًا للعب كرة القدم الاحترافية ".

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