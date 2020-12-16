أسوان يعبر طلائع الجيش ويتصدر الدوري المصري مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي أسوان فوزًا على حساب طلائع الجيش بهدفين لواحد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري We المصري.

ونجح هيثم الفيل في تسجيل الهدف الأول لأسوان في الدقيقة 58 من اللقاء بعد كرة عالية أخطأ محمد شعبان حارس طلائع الجيش في التعامل معها لتسقط أمام لاعب أسوان الذي سددها في الشباك الخالية.

وأدرك أحمد سمبر هدف التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 60 بعدما تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء ليطلق تصويبة صاروخية في الزاوية الضيقة، لتسكن شباك أسوان مدركًا هدف التعادل سريعًا.

وعاد أسوان للتقدم من جديد في الدقيقة 83 بعد كرة عرضية من عمرو الحلواني نحو محمود شبانة الذي ارتقى عاليًا ليضع الكرة بالرأس داخل شباك الطلائع مسجلًا ثاني أهداف الفريق.

ويعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي في الموسم الجاري من البطولة المصرية بعدما تجاوز إنبي في الجولة الأولى بهدف نظيف.

ورفع أسوان رصيده إلى ست نقاط ليتصدر جدول ترتيب الدوري منفردًا ولكن بصورة مؤقتة لحين انتهاء مباريات الجولة الحالية، بينما تجمد رصيد الطلائع عند نقطة واحدة في المرتبة الـ13.