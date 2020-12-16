إصابة موسيماني بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي عن إصابة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ونشر النادي الأهلي بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي أكد فيه إصابة المدرب بالعدوى على أن يخضع للبروتوكول الطبي المعمول به في جمهورية مصر العربية.

وكان مصدر قد كشف ليلا كورة أن المدرب خضع لمسحة طبية اليوم الأربعاء في إحدى مستشفيات القاهرة والتي جاءت إيجابية.

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة أمام غزل المحلة يوم الجمعة لحساب الجولة الثانية من دوري WE المصري بعد أن فاز فريق القلعة الحمراء في مباراة الجولة الأولى على حساب مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان موسيماني قد تولى ناصية تدريب الأهلي مطلع أكتوبر الماضي بعد رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر ليقود فريق القلعة الحمراء للفوز ببطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى كأس مصر.