بيان رسمي.. 3 قرارات لإنقاذ منتخب الشباب في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدرت وزارة الرياضة المصرية بيانًا رسميًا أكدت فيه تأجيل سفر الطائرة الخاصة التي كان من المقرر أن تغادر الأرض المصرية إلى تونس من أجل العودة ببعثة منتخب الشباب إلى القاهرة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد اعتبر منتخب الشباب خاسرًا أمام ليبيا في المباراة التي كان مقررًا لها يوم الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا 2021 وذلك بعد فشل استكمال قائمة المنتخب لهذه المباراة.

وضربت عدوى فيروس كورونا المستجد منتخب الشباب وخلفت 14 حالة إصابة بالإضافة للمدرب ربيع ياسين.

وذكرت وزارة الرياضة في بيان رسمي حصل الخليج 365 على نسخة منه أنه تقرر تأجيل سفر الطائرة التي كان من المقرر لها أن تُقلع اليوم للعودة باللاعبين وهو ما يعني عدم استكمال البطولة.

وأضاف بيان الوزارة أنه سيتم سفر لاعبين من قائمة المنتخب والذين قد استبعدهم ربيع ياسين من السفر إلى تونس لأسباب فنية، كما شدد البيان على أنه تم اتخاذ قرار بسفر الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول من أجل تقديم المساعدة والعون للجهاز الطبي لمنتخب الشباب في ظل ارتفاع عدد الإصابات.

واختتم البيان على تأكيد من الوزير أشرف صبحي على أن سلامة اللاعبين هي الأولوية القصوى لهم في الوقت الحالي وأن أية مستلزمات يتطلبها الموقف هي جاهزة ومتاحة بالفعل خلال الساعات المقبلة سواء فيما يتعلق بالطائرة الخاصة أو الرعاية الصحية الكاملة للبعثة وذلك بالتنسيق مع الجانب التونسى الذى أبدى حرصاً كبيراً على توفير وتيسير كل الدعم والرعاية للبعثة المصرية.