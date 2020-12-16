إصابة عمرو السولية في مران الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرض عمرو السولية لكدمة خفيفة خلال كرة مشتركة مع أكرم توفيق. أكرم توفيق. وقام الجهاز الطبي للفريق بالاطمئنان على اللاعبين، حيث استكملا المران بعد ذلك بصورة طبيعية. بعد ذلك بصورة طبيعية. ويستعد الفريق لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

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