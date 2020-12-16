محمد أبو العلا يلحق ببعثة منتخب الشباب غدًا

يسافر د.محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، إلى تونس غدًا، للحاق ببعثة منتخب الشباب، بناءً على قرار د.أشرف صبحي وزير الرياضة، والذي أصدره اليوم الأربعاء.

خاض منتخب مصر للشباب مرانه بمشاركة 12 لاعبًا فقط وحارسي مرمى، بعدما أصيب 14 لاعبًا بفيروس كورونا، حيث كان عددهم 18 لاعبًا إلا أن ثلاثة منهم تحولت مسحته من إيجابية إلى سلبية.

وقاد المران هشام عبد المنعم المدرب العام لمنتخب الشباب وعبد الستار صبري المدرب المساعد، في ظل غياب ربيع ياسين المدير الفني لإصابته بفيروس كورونا.

وحرص د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب على تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم بعدما تمسكوا باستكمال دورة شمال أفريقيا في تونس.

ويلتقي المنتخب الوطني مع تونس بعد غدٍ الجمعة في الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في موريتانيا العام المقبل.

ويلحق ببعثة منتخب مصر غدًا الخميس، مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام لاعب الجونة، ليتكمل العدد المسموح به للمنتخب لاستكمال دورة شمال أفريقيا، 14 لاعبًا وحارس مرمى.

ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتي اجريت عقب العودة من ستاد الملعب التونسي والتي اكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرون، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على حساب الاتحاد المصري لكرة

القدم .وتم استدعاء احمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة علي ستاد رادس.

أصدرت وزارة الرياضة بيانًا قالت فيه:



في إطار التنسيق والتواصل المستمر خلال الساعات الماضية، وفى ضوء الحرص على سلامة لاعبي المنتخب المصرى للشباب وعلى استكمال المشاركة بالبطولة فقد تم التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم على سفر لاعبين من المسجلين بصفوف المنتخب إلى تونس لاستكمال قوام الفريق بما يمكن الفريق من استكمال خوض المنافسات .

ومن جانبه صرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه تم الموافقة على تأجيل الطائرة الخاصة التي كان مقرراً لها اليوم الأربعاء لإعادة البعثة مع بقاء استعدادها للسفر في أي وقت يتم تحديده بموافقة معالى وزير الطيران المدنى وذلك لإعطاء الفرصة أمام الاتحاد المصرى لكرة القدم وجهاز منتخب الشباب لاستكمال المشاركة بالبطولة، وهو الأمر الذى يجرى حالياً من خلال الموافقة أيضاً على قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بإرسال لاعبين من المسجلين بالمنتخب لاستكمال قوام الفريق.

وأضاف وزير الرياضة أنه تم التنسيق أيضاً على سفر الدكتور محمد أبو العلا

طبيب المنتخب الأول لتعضيد الفريق الطبي لمنتخب الشباب والموجود حالياً بتونس وذلك لمتابعة كافة التطورات الخاصة بالحالة الطبية للاعبين المصابين والمسحات الخاصة بالبعثة بالكامل خلال الأيام المقبلة.

مشيراً أن سلامة اللاعبين تظل لها الأولوية وتحظى بالأهمية القصوى ، وان أية مستلزمات يتطلبها الموقف هي جاهزة ومتاحة بالفعل خلال الساعات المقبلة سواء فيما يتعلق بالطائرة الخاصة أو الرعاية الصحية الكاملة للبعثة وذلك بالتنسيق مع الجانب التونسى الذى أبدى حرصاً كبيراً على توفير وتيسير كل الدعم والرعاية للبعثة المصرية.



وتحتضن تونس منافسات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي يوم 15 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

واحتسب كاف اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى بفيروس كورونا.

وجهز الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كافي من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة.