ناصر ماهر يظهر مصابًا في تدريبات الأهلي

ظهر ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش بالجزيرة اليوم على هامش مران الفريق.

وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسة قصيرة مع اللاعب اطمأن خلالها على حالته بعدما تعرض للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة

الفريق الماضية أمام مصر المقاصة في بطولة الدوري.

وحرص الجهاز الطبي على الاطمئنان على ناصر ماهر، الذي سيخضع لفترة علاج طبيعي لعدة أسابيع قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.