تشكيل الشباب لمواجهة القادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره فريق القادسية علي ملعب الامير سعود بن جلوي وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. يبدأ البرتغالى بيدرو كايشينا المدير الفنى للشباب السعودي المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : أرلا. خط الدفاع : حسان تمبكتي، خالد الدبيش، متعب الحربي، فواز الصقور. خط الوسط : إيجور بانيفا، ألفريد ندياي، علي مجرشي، فابيو مارتينز. خط الهجوم : كريستيان جوانكا، ماكيتى ديوب.

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