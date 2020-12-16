شوط أول سلبي بين أسوان وطلائع الجيش

انتهى الشوط الأول من لقاء أسوان وطلائع الجيش، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث جاءت بداية هذا الشوط حماسية وسط محاولات لجس النبض من جانب الفريقين، ونجح فريق أسوان فى الوصول إلى مرمى الطلائع بأكثر من هجمة

انحصر اللعب فى وسط الملعب خلال أول 10 دقائق بتمريرات متبادلة بين

لاعبى الفريقين

في الدقيقة 40 جاءت أخطر فرص طلائع الجيش عن طريق مصطفى الزنارى الذى سدد كرة قوية بعد عرضية متقنة من ركلة ركنية إلا أنها اعتلت عارضة خالد وليد حارس مرمى أسوان.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة

النهاية فى الدقيقة 47 معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى، خالد وليد، عمرو الحلوانى، محمد جابر ميدو، إسلام سرى، محمود شبانة، محمد سوستة، هيثم الفيل، أحمد أيمن، أحمد صغيرى، هانى رشدى، محمود صلاح.

وضم تشكيل الطلائع كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الظهر: الزنارى، حسن مجدى، أحمد علاء، محمد ناصف

والوسط: عمرو السيسى، فرانك ستيفن، مصطفى جمال، أحمد سمير

والهجوم: عمرو مرعى وعمرو جمال