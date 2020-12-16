إقالة بيليتش مدرب وست بروميتش الإنجليزي

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إقالة المدرب سلافين بيليتش المدير الفني، بجانب رحيل طاقمه التدريبي.

وتأتي إقالة بيليتش في ظل احتلال وست بروميتش المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البريميرليج بسبع نقاط من 13

جولة، بيليتش رغم أنه قاد الفريق للحصول على نقطة أمام مانشستر سيتي من ملعب الاتحاد أمس، لكن يبدو أن قرار إقالته كان قد اتخذ بالفعل.

يتولى بيليتش قيادة وست بروميتش منذ الموسم الماضي، وتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني خلف ليدز يونايتد، بعد فترة قصيرة مع الاتحاد السعودي لم تكن ناجحة.

التقارير الإنجليزية أشارت إلى أن سام ألارديس المدرب الأسبق لـ منتخب إنجلترا، سيكون هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة بيليتش في تدريب وست بروميتش ألبيون.