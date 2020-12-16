اختبار رابيد تيست للاعبي الأهلي

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللاعبين اليوم الأربعاء اختبار رابيد تيست استعدادًا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء بعد غد الجمعة في بطولة الدوري.

وخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات

بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريق مع غزل المحلة على ملعب «الأهلي وي السلام» مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.

جونسون مديرًا فنيًا للأهلي في هذه الحالة

يخضع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لمسحة جديدة غدًا الخميس من

أجل حسم موقفه من قيادة الفريق بلقاء غزل المحلة بالجولة الثانية للدوري والسفر مع الفريق لرحلة النيجر لقيادة الفريق في لقاء سوينديب بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري ابطال افريقيا.

وتأكدت إصابة موسيماني بفيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة طبية خلال الساعات الماضية. وفي حالة استمرار إيجابية عينة موسيماني، يقود الفريق المدرب العام الجنوب أفريقي كيفين جونسون.