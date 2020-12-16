حالات كورونا اليوم: الاهلي يعلن إصابة موسيماني بفيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء إصابة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بفيروس كورونا المستجد.

ذكر الأهلي في بيان رسمي اليوم أن المسحة الطبية التي خضع لها موسيماني أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مضيفًا أن المدرب سوف يخضع للعزل الصحي والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية لعلاج فيروس كورونا.

كشف مصدر بالجهاز الفني للأهلي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن موسيماني سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال ساعات للتأكد، ولكنه في جميع الأحوال لن يتواجد في التدريبات ولن يقود الفريق الأحمر في مباراة غزل المحلة المقرر لها بعد غد الجمعة بالدوري المصري.

يذكر أن موسيماني تولى تدريب الأهلي في أكتوبر الماضي خلفًا للسويسري رينيه فايلر، حيث قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي الزمالك في نهائي المسابقة القارية الشهر الماضي، قبل أن يفوز مع الأهلي بكأس مصر في الخامس من ديسمبر الحالي.