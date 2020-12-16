بعد التعادل مع مانشستر سيتي.. وست بروميتش يقيل سلافين بيليتش

أكد نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إقالة المدرب سلافين بيليتش، بعد البداية المتواضعة للموسم حتى الآن، واحتلال المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز مرة واحدة فقط خلال 13 مباراة.

وأصبح الكرواتي أول مدرب يفقد منصبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث حصد سبع نقاط فقط مع وست بروميتش، وكان انتصاره الوحيد على حساب شيفيلد يونايتد الشهر الماضي.

وتعادل وست بروميتش بنتيجة (1-1) مساء أمس الثلاثاء مع مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن النادي في بيان رسمي: “يود وست بروميتش أن يشكر سلافين وطاقمه التدريبي على جهودهم مع الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي.. نتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل”.

يذكر أن المدرب البالغ من العمر 52 عامًا، كان قد تولى تدريب وست بروميتش ألبيون في يوليو 2019، بعد تجربة غير موفَّقة مع اتحاد جدة السعودي.