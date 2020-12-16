بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة يوفنتوس واتلانتا في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 16-12-2020، ضمن الجولة 12 من الدوري الايطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس واتلانتا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة بريمير سبورتس 1 الآيرلندية.

تقام مباراة يوفنتوس واتلانتا على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي دوفيري”، وتنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

أنهى “يوفنتوس” الجولة الماضية في الدوري الايطالي بالصعود إلى المركز الثالث بعدما فاز على “جنوى” بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر “ميلان” إلى 4 نقاط.

ويعد فريق “يوفنتوس” رفقة “ميلان” الفريقان اللذان لم يتعرضا للهزيمة بعد في الدوري الايطالي بشكل خاص، وفي الدوريات الخمس الكبرى بشكل عام.

وخاض “يوفنتوس” 11 مباراة في الدوري الايطالي هذا الموسم، فاز في 6 مواجهات وتعادل في 5، وفي حالة تحقيقه الانتصار الليلة سيصل إلى النقطة 63 من آخر 72 نقطة متاحة على أرضه “أليانز ستاديوم”، إذ حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 3.

في المقابل نجح فريق “اتلانتا” في أخذ الأسبقية على يوفنتوس في اخر زيارتين إلى ملعب أليانز ستاديوم، ولكن انتهت المباراتين في الأخير بالتعادل.

وقياسًا بالموسم الماضي لا يمر “اتلانتا” بأفضل فتراته بعد مرور 11 جولة في الدوري الايطالي، إذ يتواجد في المركز التاسع برصيد 17 نقطة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 2، وتعرض للخسارة ثلاث مرات؛ ويمتلك لقاء مؤجل من الجولة العاشرة امام “أودينيزي”.

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يوفنتوس – اتلانتا

????️ملعب أليانز ستاديوم (تورينو – إيطاليا)

????الدوري الايطالي (الجولة 12)

⌚تبدأ في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

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