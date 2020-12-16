بث مباشر | مشاهدة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في اهم مباريات اليوم الاربعاء 16-12-2020 ضمن الجولة 19 من الدوري الاسباني.

تنقل مباراة “برشلونة وريال سوسيداد” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي في بار.

تقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، بإدارة من الحكم الاسباني “خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل برشلونة مباراة اليوم بحالة جيدة، بعدما عاد إلى سكة الإنتصارات في الدوري الاسباني بالفوز على “ليفانتي” في الجولة الماضية بفضل هدف “ليونيل ميسي”، بعد ان تلقى خسارة مذلة امام “قادش” في الجولة قبل الماضية.

وشهدت اخر 11 مباراة لفريق برشلونة على أرضه في الدوري الاسباني خسارتين وتعادلين، و7 انتصارات؛ ويتواجد رجال رونالد كومان في المركز الثامن في جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى امام “إلتشي”.

ويتواصل غياب الرباعي “عثمان ديمبل، أنسو فاتي، جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو” عن برشلونة، بينما يفتقد ريال سوسيداد نجمه المخضرم “دافيد سيلفا” كما ان هناك شكوك حول مشاركة هدافه “ميكيل أويارزابال” الذي يعاني من إصابة خفيفة.

ويمتلك “ريال سوسيداد” سلسلة مكون من 9 مباريات دون خسارة خارج ملعبه في جميع المسابقات، فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، كما حافظ على نظافة شباكه في أربع من اخر 6 مواجهات خارج الأنويتا في الدوري الاسباني.

ولم يتمكن ريال سوسيداد من تحقييق الفوز على برشلونة على ملعب الكامب نو منذ مايو 1991 عندما فاز عليه بنتيجة (3-1)، ومنذ ذلك الحين خسر 25 مباراة وتعادل مرة واحدة.

ويحتل ريال سوسيداد الذي لعب مباراة زائدة صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن الثاني “اتلتيكو مدريد” الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

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