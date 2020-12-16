بث مباشر | مشاهدة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام في أهم مباريات اليوم الاربعاء 16-12-2020 ضمن الجولة 13 من الدوري الانجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ليفربول وتوتنهام” على قناة بي إن سبورتس 1 و4k، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

تقام مباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب “آنفيلد روود”، بإدارة من الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ستكون قمة الجولة 13 بين ليفربول وتوتنهام عاطفية بعض الشيء بعد مرور يومين على وفاة مدرب الريدز السابق “جيرارد هولييه“، ويدخل حامل اللقب ومنافسه المباشر حتى الآن “السيبرز” المباراة بتعادل لكل منهما في الجولة الماضية، كما حقق الفريقين 7 انتصارات، و4 تعالادت، بينما خسرا مباراة واحدة فقط في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

ويتصدر توتنهام جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة، وبفارق الأهداف عن الثاني “ليفربول”، ويأتي تفوق رجال جوزيه مورينيو على رجال يورجن كلوب من حيث الدفاع، حيث تلقت شباك السيبرز 10 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن، بينما اهتزت شباك الريدز 18 مرة.

ويعاني ليفربول هذا الموسم على مستوى الدفاع عكس الموسمين الماضيين، ويرجع ذلك بسبب إصابة عملاقهم الهولندي “فيرجيل فان دايك”، بالإضافة إلى غياب حارسهم الأساسي “أليسون بيكر”، ومن سوء حظ الريدز انهم سيواجهون الليلة ثنائي ناري لفريق توتنهام “هاري كين وهيونج سون مين” إذ ساهم الثنائي في تسجيل 19 هدف من أصل 24 للفريق في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

ويتفوق ليفربول رقميًا على توتنهام خلال الفترة الماضية، حيث انتصر عليه في اخر 5 مواجهات جمعتهما في جميع المسابقات، وبشكل عام خاض الريدز تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب 51 مباراة حتى الآن امام الست الكبار وخرج منها بـ24 انتصار، و19 تعادل و8 هزائم.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر كورة لايف مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

..