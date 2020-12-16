شكرا لقرائتكم خبر عن إختراق عملية التصويت على إختيار مستضيف دورة الألعاب الآسوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأجلت عملية التصويت الإلكتروني في المجلس الأولمبي الآسيوي، لاختيار المدينة المستضيفة لاسياد 2030، للمرة الثالثة في فترة زمنية قصيرة، بعد اشتباه في وجود اختراق.

واجتمع أحمد الفهد، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، بالوفد السعودي ونظيره القطري، للتأكيد على حرصه الشديد على نزاهة عملية التصويت لاختيار المدينة المستضيفة لاسياد 2030 بعد الاشتباه بوجود اختراق.

وأوضح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، أنه لا يريد أي شكوك في عملية التصويت لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، لذا سيتأخر التصويت إلى بعد ساعة ونصف.

يذكر أن ‏أحمد الفهد، أكد في وقت سابق أن الجمعية العمومية للمجلس وافقت بالإجماع على استضافة الفائز بالتصويت لدورة الألعاب الآسيوية 2030، فيما يستضيف صاحب المركز الثاني دورة 2034.