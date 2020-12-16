شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين يكشف تفاصيل حالة والده.. وموقف المنتخب من استكمال البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، تفاصيل الحالة الصحية لوالده الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال تواجد البعثة في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «أشكر الدولة المصرية على وقوفها بجوار الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر للشباب، وبصفة خاصة وزير الرياضة أشرف صبحي وجمال محمد على والسفير المصري بتونس، وكذلك الجماهير المصرية التي ساندت ودعمت منتخب الشباب وكذلك اللاعبين الرجال الذين تمسكوا بالبقاء في تونس واستكمال البطولة».

وأضاف: «ربيع ياسين موجود في أكبر مستشفيات تونس، ويتلقى رعاية طبية، ويعاني من متاعب بسيطة، وجميع الرياضيين لديهم مناعة جيدة، وهو من طلب نقله إلى المستشفى، وقد اتصل بي وأبلغني برغبته في الانتقال إلى المستشفي وتم توفير عربية اسعاف وطاقم طبي على أعلى مستوى، وأجرى أشعة وفحوصات طبية، والحالة مطمئنة».

وواصل: «بعد إيجابية عينة الكابتن ربيع ياسين، حصل على بعض الأدوية طبقا للبروتوكول، وكان هناك دواء ناقص هناك، وتحدثت مع جمال محمد على، وأرسلت له اسم الدواء، وقام بشرائه وأخذه معه إلى تونس، وتم تسليمه إلى المستشفي التي يُعالج فيها حاليا».

وتابع: «تم إجراء أشعة طبية على الصدر وتحاليل دم، وقد ظهرت نتيجة إيجابية العينة الأولى يوم الاثنين الماضي، وأجرى مسحة آخرى للتأكد من إيجابية العينة، وهو في الوقت الحالي داخل أحد المستشفيات في تونس».

وأكمل: «أي مصاب بفيروس كورونا يجب مراعاة الجانب النفسي له، خاصة أنه يشعر بالارتباك والخوف حتى في حالة عدم وجود أي أعراض، تحدثت مع الكابتن ربيع ياسين وحرصت على أن أرفع معنوياته، وكان أول سؤال له عن نتيجة مباراة مصر وليبيا وأبلغته أنها لم تلعب واحتسبت خسارة بالانسحاب، فهو معزول تماما، ولا يتابع أي شئ».

وأكد: «لاعبي منتخب مصر للشباب رجال ويريدون استكمال البطولة، ولكن أطمئن الجميع على حالة اللاعبين والكابتن ربيع ياسين، ونتمنى لهم الشفاء العاجل».

وأوضح: «لاعبي المنتخب كان هدفهم تصدر البطولة، والصعود لأمم إفريقيا، وننتظر نتيجة المسحة الطبية التي ستجرى للاعبين قبل الجمعة القادم، نشكر الوزير أشرف صبحي على التواصل معهم، من أجل دعمهم وتحفيزهم، بعدما علم برغبتهم في البقاء هناك بتونس وخوض البطولة رغم تجهيز الطائرة الخاصة من أجل عودة الفريق من هناك».

وأتم: «في حالة تعافي بعض اللاعبين ووصول الفريق إلى العدد المسموح به طبقا للائحة، سيتم خوض لقاء تونس القادم في البطولة، وفي حالة عدم تعافي اللاعبين سيتم اتخاذ القرار وإعادتهم للقاهرة، لأن أرواح اللاعبين أهم من أي بطولة».