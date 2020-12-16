الامارات | عاجل: الوفد السعودي يطلب إيقاف التصويت على المدينة المضيفة لدورة الألعاب الاسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الوفد السعودي يطلب إيقاف التصويت على المدينة المضيفة لدورة الألعاب الاسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القناة الاخبارية السعودية بأن "الوفد السعودي طلب إيقاف التصويت على اختيار المدينة المضيفة لدورة الألعاب الاسيوية 2030 بين مدينتي الدوحة والرياض بسبب عطل تقني، بعد ظهور بعض اللقطات في الجهاز الرئيسي الخاص بالتصويت تظهر إمكانية التلاعب بالنتائج".

وذكر رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ الكويتي احمد الفهد الصباح اليوم الأربعاء في مسقط بأنه تم تأجل التصويت على اختيار المدينة المضيفة لدورة الألعاب الاسيوية 2030 بين مدينتي الرياض والدوحة بسبب عطل تقني.

وبعد تأجيل أول بسبب عطل في جهاز التصويت الإلكتروني، عاد أعضاء الجمعية العمومية بعد نحو ساعة ليجدوا مجددا ان العملية غير ممكنة بين المتواجدين في القاعة والمصوّتين من مختلف انحاء القارة عبر الفيديو.

وقال الفهد "لقد اجرينا عدة تجارب على نظام التصويت، لكن يبدو أن هناك عينا سيئة تلاحقنا. لا نريد شكوكا حول عملية التصويت. سنتوقف لنحو ساعة ونصف لتناول الغداء على أمل العودة بعدها".

وتصوت 45 لجنة اولمبية في القارة الاسيوية على هوية مضيف نسخة 2030 بين الدوحة والرياض. لكن قبل عملية التصويت، توصل الفهد الى موافقة الجمعية العمومية على منح الفائز حق استضافة نسخة 2030 والخاسر النسخة التالية في 2034، لتقام البطولتان في غرب آسيا.

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