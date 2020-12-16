شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: أحمد سامي قادر على وضع سموحة فى دائرة المنافسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن فريقة بقيادة أحمد سامي، قادر على المناسة بقوة على البطولة هذا الموسم.

وقال رئيس سموحة، إنه رغم التعادل في الجولة الأولى أمام غزل المحلة في مستهل مشوار الفريق في المسابقة إلا أن مستوى الفريق الكروى الأول مطمئن بشكل كبير.

وأرجع عامر تراجع مستوى الفريق إلى رحيل نجوم الفريق في مقدمتهم ناصر ماهر وصلاح محسن وبعض اللاعبين الأساسيين وهو ما سيسعى لتعويض رحيلهم خلال الفترة المقبلة.

ووجه رئيس نادي سموحة، رسالة إلى بعض المتربصين بالجهاز الفنى، أن أحمد سامى مدرب كبير وسيحقق الكثير من النتائج الطيبة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه من أشد الداعمين والمساندين له منذ تعيينه في الموسم الماضى.

وأضاف عامر أن أحمد سامي أعاد الهيبة لفريق سموحة في الموسم الماضى بعد أن افتقدناها لمدة 5 سنوات وحقق المركز الخامس وهذا يدل على قدراته التدريبية العالية، مشيدًا بمستوى فريقه رغم عدم تحقيقه الفوز في افتتاح مبارياته بالدورى، وأكد أن سوء التوفيق لعب دورًا في التعادل في ظل أضاعة «الموج الأزرق» للعديد من الفرص السهلة خلال اللقاء.

من جانبه أكد سامي، أن فريقه قادر على استمرار النتائج القوية الموسم الجاري والتي بدأها الموسم الماضي خصوصا في ظل سعي النادي صفقات مميزه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.