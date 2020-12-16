شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأوليمبي الآسيوي يعلن اليوم مستضيف «الألعاب 2030» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب قارة آسيا الإعلان عن البلد المستضيف للألعاب الآسيوية 2030، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 39، للمجلس الأوليمبي الآسيوي الذي سيترأسه، الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية، وزير الرياضة، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزير بن مساعد ورؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية في مسقط.

ويتصدّر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030، والذي تقدمت له السعودية بـ«ملف الرياض 2030»، إضافة إلى الدوحة جدول أعمال اللجنة، حيث ستقدم بعثتي الدولتين عروضاً لملفهما يعقبهما تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأولمبي الآسيوي التي زارت المدينتين واطلعت عن قرب عن ما تضمنته ملفات المتقدمين.

بعد ذلك سيتم التصويت إلكترونياً ولأول مرة من قبل عمومية المجلس الأولمبي بحضور 32 دولة، فيما سيكون تصويت الدول المتبقية الـ 13 إلكترونيا على أن يعلن بعدها رئيس المجلس عن اسم المدينة الفائزة، ليتم بعدها توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لأسياد آسيا 2030.

من جهة أخرى شارك الفيصل في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي اجتماعه الـ 74، برئاسة الفهد، وبحضور أعضاء المكتب، حيث تم استعراض ومناقشة تقرير زيارة لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي لمدينتي الرياض والدوحة المرشحتين لاستضافة دورة الأولمبياد الذي يقام نهاية العقد.

وشهد الجناح الخاص بملف الرياض 2030 في مسقط، الثلاثاء، زيارة عدد كبير من مسؤلي اللجان الأولمبية ورؤساء الاتحادات الآسيوية بالاضافة إلى الوفود الدولية المشاركة في اجتماع اللجنة العمومية وكان في استقبالهم الأمير عبدالعزير بن تركي الفيصل الذي عقد عدداً من الاجتماعات بحضور نائبه الامير فهد بن جلوي وعيد الثقفي السفير السعودي في مسقط، مع المسؤولين العرب والآسيويين.