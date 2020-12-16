شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعي الكابتن سمير عبدربه مدير النشاط الرياضي السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والسادة أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن/ سمير عبدربه، مدير عام النشاط الرياضى الأسبق، وعضو النادي، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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