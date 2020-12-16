شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة واتحاد الكرة يعلنان بارقة أمل لاستكمال منتخب الشباب منافسات البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار التنسيق والتواصل المستمر خلال الساعات الماضية، وفى ضوء الحرص على سلامة لاعبي المنتخب المصرى للشباب وعلى استكمال المشاركة بالبطولة.. فقد قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، سفر لاعبين من المسجلين بصفوف المنتخب إلى تونس لاستكمال قوام الفريق بما يمكن الفريق من استكمال خوض المنافسات.

ومن جانبه، صرح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بأنه تمت الموافقة على تأجيل موعد الطائرة الخاصة التي كان مقرراً لها اليوم الأربعاء لإعادة البعثة مع بقاء استعدادها للسفر في أي وقت يتم تحديده بموافقة معالى وزير الطيران المدنى، وذلك لإعطاء الفرصة أمام الاتحاد المصرى لكرة القدم وجهاز منتخب الشباب لاستكمال المشاركة بالبطولة.

فيما قرر الأستاذ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، سفر الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الأول لتعضيد الفريق الطبي لمنتخب الشباب والموجود حالياً بتونس، وذلك لمتابعة كافة التطورات الخاصة بالحالة الطبية للاعبين المصابين والمسحات الخاصة بالبعثة بالكامل خلال الأيام المقبلة.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن سلامة اللاعبين تظل لها الأولوية وتحظى بالأهمية القصوى لدى كافة الجهات المعنية بالدولة وأن أي مستلزمات يتطلبها الموقف هي جاهزة ومتاحة بالفعل خلال الساعات المقبلة سواء فيما يتعلق بالطائرة الخاصة أو الرعاية الصحية الكاملة للبعثة، وذلك بالتنسيق مع الجانب التونسى الذي أبدى حرصاً كبيراً على توفير وتيسير كل الدعم والرعاية للبعثة المصرية.