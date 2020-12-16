شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر رقم 150 لمهاجم الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل شكري نجيب، مهاجم الإسماعيلى لمباراته رقم 150 مع جميع الأندية خلال مسابقات الدورى الممتاز، وذلك بعد مشاركته في مباراة المصرى الأخيرة التي انتهت بتعادل الفريقين سلبيا في افتتاح الدورى.

لعب شكرى نجيب 150 لقاء بواقع 9196 دقيقة حيث سجل 21 هدفًا وصنع 16 هدفًا على النحو التالى: 72 مباراة مع الإسماعيلى سجل 8 أهداف وصنع مثلهم،

بينما خاض 38 مباراة مع المقاولون العرب سجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

وشارك في 27 مباراة مع أسوان سجل 4 أهداف، فيما لعب 13 مباراة مع بتروجيت سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف.