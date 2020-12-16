شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نظيره غزل المحلة، المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

وحقق الأهلي فوزه الأول بمسابقة الدوري على حساب مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد «الأهلي WE السلام» ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المسابقة المحلية.