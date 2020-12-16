شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال سوسيداد الليلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، بنسبة كبيرة على تشكيلة لمواجهة ضيفه ريال سوسيداد، اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة الـ14 لليجا.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن كومان سيدفع باللاعب الشاب، بيدري، من البداية في خط الوسط، بينما يتكون الهجوم من ثلاثي يقوده ليونيل ميسي.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
الدفاع: ألبا- لينجليت- أراوخو- ديست.
الوسط: دي يونج- بوسكيتس- بيدري.
الهجوم: جريزمان- برايثوايت- ميسي.
ويدخل البلوجرانا هذه المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر ريال سوسيداد الترتيب وفي جعبته 26 نقطة.
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