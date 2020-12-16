شكرا لقرائتكم خبر عن «باخ» يكشف مصير أولمبياد طوكيو بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إن العالم تغير بشكل جذري بسبب تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ولم يبق شيء على طبيعته.

جاء ذلك في كلمة ألقاها باخ على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأوليمبي الآسيوي، في العاصمة العمانية مسقط، والتي تشهد التصويت على الدولة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية 2030.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: «هذه الأزمة انطوت على فرص عظيمة، وكل الإجراءات التي قمنا بها ساهمت في تعزيز دور الرياضة بالمجتمع، بأن نبقى ناشطين دائما».

وأضاف: «قاد الرياضيون المسيرة وتولوا زمام المبادرة وكانوا نموذجا يحتذى به لرفع الحالة المعنوية، وقد رأينا ذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية، ما يربط اللجنة الأولمبية الدولية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية أيضا تحت شعار واحد».

وتابع: «هذا الدور المهم الذي تلعبه الرياضة أصبح يحظى بقبول كبير خاصة في الفترة الأخيرة، وأقرت الأمم المتحدة طلبنا لتكون الرياضة جزءا من برامج ما بعد الجائحة للتعافي والخروج من هذه الأزمة».

واستكمل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: «تم تبنى هذا الطرح بالإجماع من خلال دعوة جميع الدول الأعضاء لتبنى هذه المبادرة ورعايتها ما يمنح الفرصة لمخاطبة الجهات الحكومية للتأكد من تطبيق هذه المبادرة».