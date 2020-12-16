شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يطالب يونايتد بالتخلص من بوجبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب النرويجي أولي جونار سولسكاير، إدارة مانشستر يونايتد، بالتخلص من لاعب وسط الفريق الفرنسي بول بوجبا بعد تصريحات وكيله الأخيرة حول مغادرة اللاعب لأولد ترافورد في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن غضب سولسكاير سببه هو توقيت تصريحات رايولا، التي خرجت قبل المباراة الحاسمة أمام لايبزيج، في دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الأخير ليودع يونايتد البطولة، ما وضع المدرب تحت ضغط أكبر.

وتراجع رايولا بعدها عن تصريحاته، وقال «إنه من المرجح رحيل اللاعب في الصيف».

ومع ذلك، قالت الصحيفة إن مانشستر يونايتد غيّر موقفه تمامًا، ويسعى الآن لبيع بوجبا خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت أن سولسكاير غاضب من الطريقة التي تعامل بها رايولا مع الموقف، وطالب إدارة ناديه باغتنام أي فرصة للتخلص من الدولي الفرنسي في يناير.