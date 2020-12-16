شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يقرر استبعاد 21 مدربًا من قيادة الفرق فى البطولات الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» استبعاد 21 مدربًا من قيادة فرقهم في النسخة الجديد لبطولاته.

وأضاف «كاف» في بيان عبر موقعة الرسمى: لن يتمكن المدربون من التواجد على مقاعد القيادة الفنية خلال مباريات مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وتابع «كاف»: العدد المذكور لن يتمكن من التواجد في مقاعده نظرًا لعدم الحصول على «الرخصة A» من الاتحاد الإفريقي.

وأوضح في بيانه، أن المدربين ينتمون لعدة مدارس كروية، سواء إفريقية أو أوروبية وكذلك من البرازيل.

ولم يحدد «كاف» أسماء المدربين الذين مازالوا بحاجة للحصول على الرخصة الأولى الخاصة به من أجل السماح لهم بالتواجد على مقاعدهم.

وفقًا لراؤول شيبندا، مدير الاتحاد الإفريقي للتطوير: «يتعلق الأمر برفع مستوى المدربين المحليين لضمان تدريب أفضل للأندية الأفريقية. يجب أن يفضل هذا الإجراء اختيار المدربين المؤهلين لتولي المسؤولية. سيكون لدى رؤساء الأندية ثقة أكبر بالنفس. وسيكون من الواضح أكثر أن يتم تعيين مدرب محلي بدلاً من البحث في مكان آخر».