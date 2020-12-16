شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. أحمد بلال وجمال حمزة ضيفا استاد «المصري اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينطلق غدًا «الخميس» الاستوديو التحليلي لاستاد «المصري اليوم» الخاص بمباريات الأهلي والزمالك، في تمام الساعة السادسة مساء، للحديث عن مباراة الزمالك وبيراميدز التي ستقام الليلة ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ«المصري اليوم»، ويحل الثنائي أحمد بلال نجم الأهلي الأسبق، وجمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، ضيفين على الاستوديو التحليلي، الذي يقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، والناقد الرياضي هشام محيسن، وانطلق الاستوديو التحليلي الخاص بـ«المصري اليوم» الأحد الماضي ضمن فعاليات مباراة الأهلي ومصر المقاصة، ويضم الاستوديو التحليلي عددًا من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم جمال حمزة وأحمد بلال وسمير كمونة وطارق السيد.

كما ينطلق «الجمعة» الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي وغزل المحلة، التي ستقام على استاد الأهلي we السلام، عند الساعة السادسة مساء.